"Динамо" розпочало рік із принизливої поразки (відео)

Кияни пропустили 4 голи

У вівторок, 24 січня, "Динамо", яке продало свого лідера в іспанську "Жирону", провело перший контрольний матч у рамках навчально-тренувального збору в Туреччині.

Біло-сині програли з великим рахунком багаторазовому чемпіону Австрії — віденському "Рапіду", передає офіційний сайт киян. Зустріч завершилася принизливою поразкою "динамівців" з рахунком 0:4.

Вже на 13-й хвилині матчу Забарний переправив м’яч у свої ворота після прострілу з правого флангу. У середині першої половини Бургшталлер замкнув простріл партнера з лівого флангу. На початку другого тайму Бургшталлер оформив дубль, потужно пробивши із лінії штрафного майданчика. Крапку в поєдинку поставив Кнасмюльнер, який на 80-й хвилині довів рахунок до непристойного прицільним ударом зі стандарту.

Відеоогляд матчу "Динамо" — "Рапід":

Повне відео матчу "Динамо" — "Рапід":

Зазначимо, на першому зборі у Туреччині кияни проведуть ще 2 гри проти "Марібора" (28 січня) та Аустрії Лустенау (31 січня).

Раніше легенда "Динамо" розповів, коли росію повернуть до міжнародної футбольної родини.

Нагадаємо, Біло-Сині викликали гравця з Європи, який рік не грав за команду.