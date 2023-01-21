"Динамо" викликало гравця з Європи: він рік не грав за команду

Лєднєв із січня минулого року грав за "Фехервар"

Півзахисник Богдан Лєднєв повернувся до київського "Динамо". Рік він провів в оренді, виступаючи за угорський "Фехервар". Раніше "Динамо" залишив Віктор Циганков.

Як пише сайт "Динамо", Лєднєв готуватиметься до другої частини сезону разом із командою на турецькому зборі, який розпочався 20 січня.

Нагадаємо, що Богдан Лєднєв перейшов у київське "Динамо" з "Дніпра" у 2016 році, грав за юнацьку та молодіжну команди "біло-синіх". Став переможцем чемпіонатів України U19 та U21.

Дебют хавбека за першу команду "Динамо" відбувся у жовтні 2017 року у кубковому матчі проти "Олександрії" (3:2). У той же сезон із 16 забитими м’ячами став найкращим бомбардиром молодіжної першості України та срібним призером турніру.

У 2018-2020 роках Леднєв виступав на правах оренди за луганську "Зорю", а влітку 2020-го повернувся до "Динамо", завоювавши свій перший трофей на дорослому рівні — Суперкубок України.

На рахунку 23-річного півзахисника – 32 матчі за першу команду київського "Динамо" та два голи. Чемпіон України та володар Кубка України сезону 2020/21 у складі "біло-синіх".

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