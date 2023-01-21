"Динамо" вызвало игрока из Европы: он год не играл за команду

Леднев с января прошлого года играл за "Фехервар"

Полузащитник Богдан Леднев вернулся в киевское "Динамо". Год он провел в аренде, выступая за венгерский "Фехервар". Ранее "Динамо" покинул Виктор Цыганков.

Как пишет сайт "Динамо", Леднев будет готовиться ко второй части сезона вместе с командой на турецком сборе, который начался 20 января.

Напомним, что Богдан Леднев перешел в киевское "Динамо" из "Днепра" в 2016 году, играл за юношескую и молодежную команды "бело-синих". Стал победителем чемпионатов Украины U19 и U21.

Дебют хавбека за первую команду "Динамо" состоялся в октябре 2017 года в кубковом матче против "Александрии" (3:2). В тот же сезон с 16 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром молодежного первенства Украины и серебряным призером турнира.

В 2018-2020 годах Леднев выступал на правах аренды за луганскую "Зарю", а летом 2020 года вернулся в "Динамо", завоевав свой первый трофей на взрослом уровне – Суперкубок Украины.

На счету 23-летнего полузащитника – 32 матча за первую команду киевского "Динамо" и два гола. Чемпион Украины и обладатель Кубка Украины сезона 2020/21 в составе "бело-синих".

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