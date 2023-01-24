"Динамо" начало год с унизительного поражения (видео)

Киевляне пропустили 4 гола

Во вторник, 24 января, "Динамо", которое продало своего лидера в испанскую "Жирону", провело первый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции.

Бело-синие проиграли с крупным счетом многократному чемпиону Австрии – венскому "Рапиду", передает официальный сайт киевлян. Встреча завершилась унизительным поражением "динамовцев" со счетом 0:4.

Уже на 13-й минуте матча Забарный переправил мяч в свои ворота после прострела с правого фланга. В середине первой половины Бургшталлер замкнул прострел партнера с левого фланга. В начале второго тайма Бургшталлер оформил дубль, мощно пробил с линии штрафной. Точку в поединке поставил Кнасмюльнер, который на 80-й минуте довел счет до неприличного.

Видеообзор матча "Динамо" — "Рапид":

Полное видео матча "Динамо" — "Рапид":

Отметим, на первом сборе в Турции киевляне проведут еще 2 игры против "Марибора" (28 января) и Аустрии Лустенау (31 января).

Ранее легенда "Динамо" рассказал, когда россию вернут в международную футбольную семью.

Напомним, Бело-синие вызвали игрока из Европы, который год не играл за команду.