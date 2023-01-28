Від "Динамо" залишилася одна назва: Біло-сині влетіли "Марибору" в Туреччині (відео)

Українська команда програла дві стартові ігри на зимовому зборі

У суботу, 28 січня, київське "Динамо" після невдачі з "Рапідом" (0:4) провело другий контрольний матч на зимовому зборі у Туреччині.

Біло-сині зустрічалися зі словенським "Марибором". Гра, що проходила на стадіоні Mardan Sports Complex, завершилася переконливою перемогою "Марибора" з рахунком 2:0, повідомляє пресслужба киян на своєму офіційному сайті.

За один із найтитулованіших клубів Словенії відзначилися Аляж Антолін та Іван Брнич.

"Динамо" – "Марибор" (Словенія) – 0:2 (0:0)

"Динамо" (перший тайм) : Нещерет, Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак, Сидорчук (с), Яцик, Царенко, Діалло, Волошин, Бесєдін.

"Динамо" (другий тайм) : Нещерет (Моргун, 71), Кравченко, Попов (Сирота, 71), Бурда, Овчаренко, Лонвейк (Беніто, 76), Гармаш, Андріївський, Леднєв, Караваєв, Ванат.

Відеоогляд матчу "Динамо" — "Марибор":

Повне відео матчу "Динамо" — "Марибор":

У мережі розкритикували гру київського клубу. Один з уболівальників заявив, що від "Динамо" залишилася лише одна назва.

Зазначимо, що свій наступний контрольний поєдинок "Динамо" проведе 31 січня проти "Аустрії Лустенау" з Австрії.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" продало свого лідера в іспанську "Жирону". До речі, футболіст зумів виїхати з України завдяки своєму благодійному фонду.