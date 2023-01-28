От "Динамо" осталось одно название: Бело-синие влетели "Марибору" в Турции (видео)

Украинская команда проиграла две стартовые игры на зимнем сборе

В субботу, 28 января, киевское "Динамо" после неудачи с "Рапидом" (0:4) провело второй контрольный матч на зимнем сборе в Турции.

Бело-синие встречались со словенским "Марибором". Игра, проходившая на стадионе Mardan Sports Complex, завершилась убедительной победой "Марибора" со счетом 2:0, передает пресс-служба киевлян на своем официальном сайте.

За один из самых титулованных клубов Словении отметились Аляж Антолин и Иван Брнич.

"Динамо" – "Марибор" (Словения) – 0:2 (0:0)

"Динамо" (первый тайм): Нещерет, Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Сидорчук (с), Яцик, Царенко, Диалло, Волошин, Беседин.

"Динамо" (второй тайм): Нещерет (Моргун, 71), Кравченко, Попов (Сирота, 71), Бурда, Овчаренко, Лонвейк (Бенито, 76), Гармаш, Андриевский, Леднев, Караваев, Ванат.

Видеообзор матча "Динамо" — "Марибор":

Полное видео матча "Динамо" — "Марибор":

В сети раскритиковали игру киевского клуба. Один из болельщиков заявил, что от "Динамо" осталось только одно название.

Отметим, что свой следующий контрольный поединок "Динамо" проведет 31 января против "Аустрии Лустенау" из Австрии.

Ранее сообщалось, что "Динамо" продало своего лидера в испанскую "Жирону". К слову, футболист сумел выехать из Украины благодаря своему благотворительному фонду.