Подлый удар Гармаша и гол в стиле Роберто Карлоса: "Динамо" впервые забило в новом году (видео)

Киевляне сумели отыграться в матче против команды из австрийской Бундеслиги

Во вторник, 31 января, киевское "Динамо" после поражения от "Марибора" (0:2) провело третий и заключительный контрольный матч в рамках первого учебно-тренировочного сбора в Турции.

Соперником Бело-синих в этот раз стал представитель высшего дивизиона Австрии – "Аустрия Лустенау", а встреча с австрийцами завершилась боевой ничьей со счетом 2:2. Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба на своей официальном сайте.

Киевляне уже в первом тайме пропустили 2 гола. А на 52-й минуте Денис Гармаш нанес подлый удар со штрафного, пока вратарь выстраивал "стенку", а Денис Попов добил мяч в ворота. Все в рамках правил, но неприятный осадок такие взятия ворот в товарищеском матче все же оставляют. Киевляне продолжили атаковать, что привело к суперголу Константина Овчаренко.

"Динамо" – "Аустрия Лустенау" (Австрия) – 2:2 (0:2)

Голы: Попов (52), Овчаренко (60) – Грабер (26), Фридрикас (35).

"Динамо" (первый тайм): Нещерет, Караваев, Бурда, Сирота, Дубинчак, Сидорчук (к), Шепелев, Лонвейк, Диалло, Волошин, Пономаренко.

"Динамо" (второй тайм): Нещерет, Овчаренко, Боль, Попов, Тымчик, Андриевский, Шепелев, Яцик, Царенко, Гармаш, Бенито (Кремчанин, 77).

Видеообзор матча:

Полное видео матча:

Напомним, в первом матче в 2022 году "динамовцы" уступили австрийскому "Рапиду" со счетом (0:4).

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