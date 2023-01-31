"Динамо" подготовило "бомбу" в последний день трансферного окна

Еще один украинец будет выступать в сильнейшей лиге мира

Во вторник, 31 января, киевское "Динамо", которое попрощалось с нападающим Артемом Бесединым, объявило о переходе центрального защитника Ильи Забарного в английский "Борнмут".

Переход игрока в Английскую премьер-лигу оформили в последние часы трансферного окна. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо" в Facebook. Кроме того, команды обязались сыграть между собой товарищеский матч.

"Как наглядно продемонстрировал Забарный, невзирая на молодой возраст, он уже готов к серьезным вызовам. Желаем Илье быстрой адаптации в английской Премьер-лиге, надежной игры, побед и успехов в дальнейшей карьере!" — гласит сообщение от пресс-службы киевлян.

По информации "ТаТоТаке" сумма трансфера составила 25 миллионов фунтов (эта сумма поделена траншами на 3 года) + 20% от последующей продажи игрока + бонусы.

Забарный является воспитанником ДЮФШ "Динамо" имени Валерия Лобановского. Всего в бело-синей футболке защитник провел 84 матча (50 в УПЛ, 4 – в Кубке и Суперкубке Украины, 30 – в еврокубках) и забил 1 мяч. В текущем сезоне на счету Ильи 25 игр на высшем уровне. На счету молодого защитника 24 матча за национальную команду страны.

Ранее сообщалось, что "Динамо" продало лидера команды в испанскую "Жирону". К слову, футболист покинул Украину в качестве волонтера.