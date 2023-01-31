"Динамо" избавилось от форварда: болельщики не скрывают радости

В соцсетях киевлян праздник

Во вторник, 31 января, киевское "Динамо" после игры с "Аустрией" (2:2) сообщило, что форвард Бело-синих Артем Беседин продолжит карьеру в чемпионате Кипра.

Соответствующий пост пресс-служба киевлян опубликовала в Facebook. Фаны "Динамо" обрадовались трансферу, ведь Беседин никогда не славился высокой результативностью, а по итогам первого круга УПЛ столичная команда идет только третьей в турнирной таблице. Кроме того, "динамовцы" провалили еврокубковую кампанию 2022/23.

Артем Беседин был арендован "Омонией" из Никосии до конца текущего сезона. Эта команда выступает в высшем дивизионе чемпионата Кипра. К слову, там сейчас играет украинец Роман Безус.

"Наш клуб достиг договоренности с кипрской "Омонией" (Никосия) об аренде 26-летнего нападающего до конца сезона 2022/23. Желаем Артему крепкого здоровья, результативности и побед на новом этапе карьеры!", — гласит сообщение от пресс-службы "Динамо".

В соцсетях "Динамо" радуются трансферу футболиста:

В сезоне 2022/23 Беседин отдал одну голевую передачу в 20 матчах за Бело-синих.

Ранее сообщалось, что "Динамо" продало Виктора Цыганкова в "Жирону". К слову, футболист покинул Украину в качестве волонтера.