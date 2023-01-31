"Динамо" позбавилося форварда: уболівальники не приховують радості

У соцмережах киян свято

У вівторок, 31 січня, київське "Динамо" після гри з "Аустрією" (2:2) повідомило, що форвард Біло-Синіх Артем Бєсєдін продовжить кар’єру в чемпіонаті Кіпру.

Відповідний пост пресслужба киян опублікувала у Facebook. Фани "Динамо" зраділи трансферу, адже Бєсєдін ніколи не славився високою результативністю, а за підсумками першого кола УПЛ столична команда йде лише третьою у турнірній таблиці. Крім того, "динамівці" провалили єврокубкову кампанію 2022/23.

Артем Бєсєдін був орендований "Омонією" з Нікосії до кінця цього сезону. Ця команда виступає у вищому дивізіоні чемпіонату Кіпру. До речі, там зараз грає українець Роман Безус.

"Наш клуб досяг домовленості з кіпрською "Омонією" (Нікосія) про оренду 26-річного нападника до кінця сезону 2022/23. Бажаємо Артему міцного здоров’я, результативності та перемог на новому етапі кар’єри!", — йдеться у повідомленні від пресслужби "Динамо".

У соцмережах "Динамо" радіють трансферу футболіста:

У сезоні 2022/23 Бєсєдін віддав одну гольову передачу у 20 матчах за Біло-синіх.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" продало Віктора Циганкова в "Жирону". До речі, футболіст залишив Україну як волонтер.