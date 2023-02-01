Английский клуб облажался, представляя украинского футболиста (видео)

Создатель видео про украинского защитника допустил оплошность

Киевское "Динамо" в последний день трансферного окна продало центрально защитника в английский "Борнмут". Клуб из АПЛ тут же начал выкладывать видео про 20-летнего украинца у себя в соцсетях.

В одном из таких видео внимательные пользователи обнаружили ошибку. "Борнмут" на своей официальной странице в TikTok опубликовал видео, где можно увидеть Забарного, которому противостоят лучшие футболисты современности. Правда, на одном кадре вместо Ильи можно заметить полузащитника сборной Украины Виктора Цыганкова, который борется за мяч с аргентинцем Лионелем Месси.

Отметим, по информации "ТаТоТаке" сумма трансфера Забарного составила 25 миллионов фунтов (эта сумма поделена траншами на 3 года) + 20% от последующей продажи игрока + бонусы. Контракт Ильи с английским клубом действует до 30 июня 2028 года.

В текущем сезоне на счету центрального защитника 25 игр на высшем уровне. Кроме того, он успел сыграть 24 матча за главную команду страны.

Ранее сообщалось, что Бело-синие продали Цыганкова в испанскую "Жирону". Также киевляне отправили нападающего Артема Беседина в аренду в "Омонию" из Кипра.