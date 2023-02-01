В Нидерландах вратарь "сломал" футбол, обхитрив всех (видео)

Теперь вратари будут пользоваться данной лазейкой в правилах постоянно

Мы уже рассказывали о чудовищной ошибки рефери на футбольном матче в Италии. На этот раз арбитр сделал все по букве закона, однако атакующей команде от этого не легче.

В матче 19-тура чемпионата Нидерландов "Твенте" — "Фейеноорд" (1:1) вратарь гостей Джастин Бейло обхитрил систему, специально нарушив правила игры, чтобы не пропустить гол. Об этом сообщает Guardian Football.

Во время одной из атак хозяев кипер "Фейеноорда" покинул пределы своей штрафной площади и выбил мяч за боковую линию из-под ног форварда "Твенте" Вирджила Мисиджана. Вирджил хотел ввести мяч в игру моментально, чтобы пробить по пустым воротам, однако Джастин схватил другой мяч и выкинул его на поле. По правилам футбола, игра останавливается, если на поле два мяча.

Таким образом, кипер остановил весьма перспективную атаку соперников. За эту выходку рефери наградил Бейло желтой карточкой. К слову, Вирджил со злости бросил мяч в хитрого голкипера.

Видеообзор матча "Твенте" — "Фейеноорд":

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