"Бутсы купить негде": adidas расторг контракты со всеми российскими футболистами, кроме одного

Мало кто хочет спонсировать представителей страны-агрессора

Немецкий бренд после отказа от сотрудничества со сборной россии по футболу продолжает выполнять контрактные обязательства только перед одним российским футболистом — Алексеем Миранчуком, который выступает в Италии за "Торино".

Об этом сообщает РБ Спорт. По информации источника, adidas сотрудничал с Денисом Глушаковым, Гильерме, Александром Соболевым, Ильзатом Ахметовым, Зелимханом Бакаевым и другими российскими футболистами.

Когда немецкая компания ушла из россии из-за полномасштабного вторжения рф в Украину, с футболистами подписали дополнительное соглашение о расторжении действующих договоров и выплате им компенсаций за год по контракту. Компания не стала разрывать контракт с Миранчуком, ведь тот выступает в европейском чемпионате.

Один из футболистов из высшего дивизиона чемпионата рф рассказал, что после ухода Nike и adidas из страны бутсы стали дефицитным товаром.

"Бутсы теперь дефицитный товар. Если раньше их предоставляли спонсоры, то теперь все приходится покупать самим. Так еще и купить негде. В ОАЭ более-менее удалось что-то найти, а вот на сборе в Турции пошел в магазин, а там только полупрофессиональные продаются", – заявил неназванный футболист.

Ранее сообщалось, что украинский комментатор "прошелся" по российскому футболисту в прямом эфире.

Напомним, очередной футболист "Шахтера" перешел в сильнейшую лигу мира.