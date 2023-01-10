"Фабрика Большевичка - ваш выход": adidas послал россию
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В рф заявили, что отказались от услуг компании adidas, однако все наоборот
Сборная россии по футболу, которая отстранена от всех международных матчей, не будет играть в форме от adidas в 2023 году.
Об этом рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, передает ТАСС. Теперь в россии ищут нового поставщика для сборной.
"Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы adidas. Когда будет новый партнер? В первом квартале. Сейчас проводим переговоры – будет новый технический спонсор", – сказал Дюков.
В сети высмеяли "отказ" сборной рф от adidas, ведь всем ясно, что западная компания ушла из россии из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Некоторые пользователи пошутили, что теперь заниматься формой сборной будет фабрика "Большевичка".
Сотрудничество РФС и adidas началось в 2008 году. В августе 2021 года стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до 2026 года. 1 марта 2022 года компания приостановил партнерское соглашение с РФС. Тем не менее российские футболисты провели три товарищеских матча в экипировке adidas после этого.
Ранее сообщалось, что технический спонсор сборной Украины начал сотрудничество с российской командой.
Напомним что в россии начался переполох из-за плаката с игроком сборной Украины на стадионе.