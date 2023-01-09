Не повесят! Иранский футболист вместо смертной казни получил тюремный срок

Амир Наср-Азадани был арестован после массовых протестов в стране

В декабря в СМИ была информация, что известный иранский футболист Амир Наср-Азадани приговорен к смертной казни за "пропаганду войны против бога".

Игрок поддержал массовые протесты в Иране и был обвинен в соучастии в убийстве трех полицейских. Также его обвиняли в сговоре с целью нарушения общественной безопасности и что Наср-Азадани был членом незаконных группировок.

Однако, как сообщает EFE, Амир Наср-Азадани не будет повешен. Футболисту придется провести 16 лет в тюрьме.

Наср-Азадани в свое время выступал за юношескую сборную Ирана U-16 и команду "Трактор Табриз". В 2021 году он присоединился к "Иранджавану".

Кстати, была информация, что смертная казнь грозит также легенде сборной Ирана.

Напомним, с сентября в Иране бушуют массовые протесты. Поводом для общественного возмущения стала новость о смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за "неправильное ношение хиджаба" в Тегеране. В полицейском участке студентка впала в кому, а через три дня скончалась в больнице.

Ранее на ЧМ-2022 сборная США изменила флаг Ирана в своих соцсетях. Американцы объяснили это решение поддержкой женщин в Иране, борющихся за базовые права человека.