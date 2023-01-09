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Не повісять! Іранський футболіст замість страти отримав тюремний термін

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Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Не повісять! Іранський футболіст замість страти отримав тюремний термін Новина оновлена 09 січня 2023, 23:11

Амір Наср-Азадані був заарештований після масових протестів у країні

У грудні у ЗМІ була інформація, що відомий іранський футболіст Амір Наср-Азадані засуджений до страти за "пропаганду війни проти бога".

Гравець підтримав масові протести в Ірані та був звинувачений у співучасті у вбивстві трьох поліцейських. Також його звинувачували у змові з метою порушення громадської безпеки та що Наср-Азадані був членом незаконних угруповань.

Однак, як повідомляє EFE, Амір Наср-Азадані не буде повішений. Футболісту доведеться провести 16 років у в’язниці.

Наср-Азадані свого часу виступав за юнацьку збірну Ірану U-16 та команду "Трактор Табріз". 2021 року він приєднався до "Іранджавану".

До речі, була інформація, що страта загрожує також легенді збірної Ірану.

Нагадаємо, з вересня в Ірані вирують масові протести. Приводом для громадського обурення стала новина про смерть 22-річної Махси Аміні, затриманої поліцією за "неправильне носіння хіджабу" в Тегерані. У поліцейській дільниці студентка впала в кому, а за три дні померла в лікарні.

Раніше на ЧС-2022 збірна США змінила прапор Ірану у своїх соцмережах. Американці пояснили це рішення підтримкою жінок в Ірані, які виборюють базові права людини.

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#Іран #Футболіст