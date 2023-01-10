В россии "переобулись" в вопросе вектора развития футбола

В россии счастливы быть членами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), несмотря на то, что Российский футбольный союз (РФС) в конце декабря пытался перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Об этом заявил генсек РФС Максим Митрофанов, передает ТАСС. В россии хотят вернуться в международную футбольную семью и просят УЕФА создать "дорожную карту" для этого.

"РФС – не частная корпорация, которая принимает решения за закрытыми дверьми в интересах группы акционеров. РФС отстаивает интересы всего футбольного сообщества во всем его многообразии. Мы, как Российский футбольный союз, счастливы быть членами УЕФА, все свои обязанности исполняем. Собственно, и УЕФА свои обязанности, кроме самой важной – участия в соревнованиях – выполняет.

Мы хотим играть, чтобы мы не только варились в собственном соку, и наши коллеги из УЕФА должны понимать эту потребность. При этом мы достигаем договоренности о каких-то первых шагах.

Наша задача – все формализовать и привести УЕФА к созданию дорожной карты, нам надо понимать, как вернуться", – сказал Митрофанов.

В сети заметили, как рф перешла от ультиматумов к "желанию вернуться" в европейскую футбьольную семью.

Напомним, весь российский футбол попал под санкции УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) из-за полномасштабной агрессии рф в Украине. рф пыталась обойти международный бан путем перехода в Азию, однако это не помогло бы избежать санкций ФИФА.