У росії різко потяглися до Європи після погроз піти в Азію

У рф "перевзулися" у питанні вектора розвитку футболу

У росії щасливі бути членами Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), попри те, що Російський футбольний союз (РФС) наприкінці грудня намагався перейти до Азійської футбольної конфедерації (АФК).

Про це заявив генсек РФС Максим Митрофанов, передає ТАСС. У рф хочуть повернутися до міжнародної футбольної родини та просять УЄФА створити "дорожню карту" для цього.

"РФС – не приватна корпорація, яка приймає рішення за зачиненими дверима на користь групи акціонерів. РФС відстоює інтереси всієї футбольної спільноти у всьому її різноманітті. Ми, як Російський футбольний союз, щасливі бути членами УЄФА, всі свої обов’язки виконуємо. Власне, і УЄФА свої обов’язки, крім найважливішої – участі у змаганнях – виконує.

Ми хочемо грати, щоб ми не лише варилися у власному соку, і наші колеги з УЄФА мають розуміти цю потребу. При цьому ми досягаємо домовленості про якісь перші кроки.

Наше завдання – все формалізувати та привести УЄФА до створення дорожньої карти, нам треба розуміти, як повернутися”, – сказав Митрофанов.

У мережі помітили, як росія перейшла від ультиматумів до "бажання повернутися" в європейську футбольну родину.

Нагадаємо, весь російський футбол потрапив під санкції УЄФА та Міжнародної федерації футболу (ФІФА) через повномасштабну агресію рф в Україні. росія намагалася обійти міжнародний бан шляхом переходу в Азію, проте це не допомогло б уникнути санкцій ФІФА.