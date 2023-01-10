"Фабрика Більшовичка — ваш вихід": adidas послав росію

У росії заявили, що відмовилися від послуг компанії adidas, проте все навпаки

Збірна росії з футболу, яка відсторонена від усіх міжнародних матчів, не гратиме у формі від adidas у 2023 році.

Про це розповів президент Російського футбольного союзу (РФС) Олександр Дюков, передає ТАСС. Тепер у росії шукають нового постачальника для збірної.

"Можна сказати впевнено, що у 2023 році у нас не буде форми adidas. Коли буде новий партнер? У першому кварталі. Зараз проводимо переговори — буде новий технічний спонсор", — сказав Дюков.

У мережі висміяли "відмову" збірної росії від adidas, адже всім ясно, що західна компанія пішла з росії через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Деякі користувачі пожартували, що тепер формою збірної займатиметься фабрика "Більшовичка".

Співпраця РФС та adidas розпочалася у 2008 році. У серпні 2021 року сторони уклали нову угоду, розраховану до 2026 року. 1 березня 2022 року компанія призупинила партнерську угоду з РФС. Проте російські футболісти провели три товариські матчі в екіпіруванні adidas після цього.

У своєму останньому матчі 2022 року росіяни не зуміли обіграти команду Узбекистану.

Раніше повідомлялося, що технічний спонсор збірної України розпочав співпрацю з російською командою.

Нагадаємо, що в росії почався переполох через плакат з гравцем збірної України на стадіоні.