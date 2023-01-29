"Бутси купити ніде": adidas розірвав контракти з усіма російськими футболістами, окрім одного

Мало хто хоче спонсорувати представників країни-агресора

Німецький бренд після відмови від співпраці зі збірною росії з футболу продовжує виконувати контрактні зобов’язання лише перед одним російським футболістом — Олексієм Міранчуком, який виступає в Італії за "Торіно".

Про це повідомляє РБ Спорт. За інформацією джерела, adidas співпрацював з Денисом Глушаковим, Гільєрме, Олександром Соболєвим, Ільзатом Ахметовим, Зелімханом Бакаєвим та іншими російськими футболістами.

Коли німецька компанія пішла з росії через повномасштабне вторгнення рф в Україну, з футболістами підписали додаткову угоду про розірвання чинних договорів та виплату їм компенсацій за рік за контрактом. Компанія не стала розривати контракт із Міранчуком, адже той виступає у європейському чемпіонаті.

Один із футболістів з вищого дивізіону чемпіонату росії розповів, що після відходу Nike та adidas з країни бутси стали дефіцитним товаром.

Бутси тепер дефіцитний товар. Якщо раніше їх надавали спонсори, то тепер все доводиться купувати самим. Так ще й купити ніде. В ОАЕ більш-менш вдалося щось знайти, а ось на зборі в Туреччині пішов у магазин, а там лише напівпрофесійні продаються", – заявив неназваний футболіст.

Раніше повідомлялося, що український коментатор "пройшовся" по російському футболісту в прямому ефірі.

Нагадаємо, черговий футболіст "Шахтаря" перейшов у найсильнішу лігу світу.