У Нідерландах воротар "зламав" футбол, обхитрувавши всіх (відео)

Тепер воротарі користуватимуться цією лазівкою у правилах постійно

Ми вже розповідали про жахливу помилку рефері на футбольному матчі в Італії. Цього разу арбітр зробив усе за буквою закону, проте атакуючій команді від цього не легше.

У матчі 19-го туру чемпіонату Нідерландів "Твенте" — "Феєнорд" (1:1) воротар гостей Джастін Бейло обхитрив систему, спеціально порушивши правила гри, щоб не пропустити гол. Про це повідомляє Guardian Football.

Під час однієї з атак господарів кіпер "Феєнорда" залишив межі своєї штрафної площі та вибив м’яч за бокову лінію з-під ніг форварда "Твенте" Вірджила Місіджана. Вірджіл хотів ввести м’яч у гру моментально, щоб пробити по порожніх воротах, проте Джастін схопив інший м’яч і викинув його на поле. За правилами футболу, гра зупиняється, якщо на полі два м’ячі.

Таким чином, кіпер зупинив дуже перспективну атаку суперників. За цю витівку рефері нагородив Бейло жовтою карткою. До речі, Вірджіл зі злості кинув м’яч у хитрого голкіпера.

Відеоогляд матчу "Твенте" — "Феєнорд":

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