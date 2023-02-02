"Украинский паспорт сдал, русский получил": футболист рассказал, как сменил гражданство

Игорь Калинин родился в Керчи, но долгое время играл в Украине

Защитник Игорь Калинин имеет в своем активе выступления за молодежную сборную Украины разных возрастов. Во время выступления за луганскую "Зарю" Игорь Калинин был обвинен руководством клуба в организации договорных матчей. После чего футболист прошел проверку на детекторе лжи.

Сейчас Калинин играет за воронежский "Факел". Футболист признался, что сменил гражданство. Мол, он родился в Крыму и у него в семье все русские.

"Я сам из Керчи. Поменял паспорт: украинский сдал, российский получил. У меня вся семья из россии, другой вариант не рассматривал", — цитирует Калинина "Матч ТВ".

Напомним, что профессиональную карьеру Игорь начинал в "Мариуполе".

"Сейчас с трудом узнавал знакомые места, клубную базу. Жаль, что все так. Вообще, тот жизненный этап вспоминать не люблю, тем более в привязке к нынешним событиям", — отметил футболист.

Ранее украинский футболист отреагировал на обстрел Краматорска. "Гореть в аду – это слишком хорошо для русских", — заявил Роман Зозуля. Кроме того Зозуля пообещал ловить россиян в каждом уголке планеты после обстрела Днепра. Также футболист не сдержал эмоций, услышав новые шутки Петросяна.