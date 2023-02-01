Помилував колишню: футболіст розсмішив увесь стадіон (відео)

Футболіст надовго запам'ятає цю гру

Після неймовірного промаху форварда "Шахтаря" Данила Сікана в Лізі чемпіонів, здавалося, гірше вже не буде, однак у Кубку Німеччини французький півзахисник "Уніону" Жером Руссійон відзначився найгіршим промахом тижня.

У матчі 1/8 Кубка Німеччини "Уніон" (Берлін) — "Вольфсбург" (2:1) Руссійон, який вийшов на заміну на 90-й хвилині, отримав шанс забити третій гол своєї команди, проте примудрився пробити у захисника гостей, виходячи сам на сам із порожніми воротами. Після промаху футболіста підтримала вся команда та вболівальники. Про це повідомляє пресслужба Кубка Німеччини у Twitter.

На останніх секундах матчах Йосип Юранович вивів свіжого Руссійона на порожні ворота, проте француз забарився і пробив у Міккі ван де Вена, який заблокував удар. Відразу після цього Юранович та вся команда підбігли заспокоювати Жерома. Колеги поставили м’яч на лінію воротарського майданчика, і француз закотив м’яч у сітку воріт, після чого вболівальники "Уніона" привітали хавбека з "голом".

У мережі пожартували, що Русійон, який раніше виступав за Вовків, просто не хотів забивати своєму колишнього клубу.

Раніше повідомлялося, що "Уніон" дізнався ім’я суперника по 1/16 фіналу Ліги Європи 2022/23.

Нагадаємо, в Нідерландах воротар за допомогою лазівки у правилах футболу не дозволив суперникам атакувати порожні ворота.