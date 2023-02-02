"Кому окоп, а кому Маямі": українців обурив трансфер футболіста збірної у США

Кількість трансферів українських футболістів до закордонних клубів значно збільшилася під час великої війни

Цими днями центральний захисник збірної України Сергій Кривцов вирушив підкорювати МЛС (вищий дивізіон першості Північної Америки з футболу). Деякі українці розкритикували систему, яка забороняє чоловікам призовного віку залишати країну під час дії воєнного стану, але робить винятки для спортсменів.

Жорстка реакція фанів на перехід Кривцова в "Інтер" (Маямі) доступна під відповідним постом від Setanta Sports Ukraine у Facebook. Офіційний транслятор чемпіонату України з футболу опублікував пост, у якому Кривцов заявляє, що пишається захисниками України.

"Я пишаюся нашим мужнім українським народом і я впевнений у нашій перемозі", — цитує футболіста Setanta Sports Ukraine.

Деякі користувачі розкритикували футболістів, котрі виїхали за кордон під час війни. Один із них написав: "Кому окоп, а кому Маямі — Єдина країна". Додамо, що Кривцов є багатодітним батьком і може спокійно перетинати кордон, не вдаючись до пільг спортсменів.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Віктор Циганков зумів виїхати за кордон завдяки своєму благодійному фонду.

Раніше повідомлялося, що захисник збірної України Ілля Забарний перейшов до команди АПЛ. У чемпіонаті Англії також тепер виступає і вінгер головної команди країни Михайло Мудрик.