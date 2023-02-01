Клубний чемпіонат світу з футболу: розклад та результати

Турнір проходить з 1 по 11 лютого

Марокко приймає 19-й розіграш клубного чемпіонату світу з футболу. Сім найкращих команд своїх континентів по системі плей-офф розіграють трофей у лютому. На клубному чемпіонаті світу вперше буде використано нове правило у футболі.

Учасники

"Реал" (Іспанія, Європа) — переможець Ліги чемпіонів УЄФА.

— переможець Ліги чемпіонів УЄФА. "Фламенго" (Бразилія, Південна Америка) — переможець Кубка Лібертадорес.

(Бразилія, Південна Америка) — переможець Кубка Лібертадорес. "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія, Азія) — через проблеми з розкладом було підтверджено, що фінал Ліги чемпіонів АФК 2022, спочатку запланований на жовтень 2022 року, не буде проведено раніше травня 2023 року. Оскільки на той час клубний чемпіонат світу-2022 вже має відбутися, АФК підтвердила, що "Аль-Хіляль" буде її представником на клубному ЧС-2022 як чинний переможець Ліги чемпіонів АФК 2021 року.

(Саудівська Аравія, Азія) — через проблеми з розкладом було підтверджено, що фінал Ліги чемпіонів АФК 2022, спочатку запланований на жовтень 2022 року, не буде проведено раніше травня 2023 року. Оскільки на той час клубний чемпіонат світу-2022 вже має відбутися, АФК підтвердила, що "Аль-Хіляль" буде її представником на клубному ЧС-2022 як чинний переможець Ліги чемпіонів АФК 2021 року. "Відад" (Марокко, Африка) — переможець Ліги чемпіонів КАФ.

(Марокко, Африка) — переможець Ліги чемпіонів КАФ. "Сіетл Саундерс" (США, Північна Америка) — переможець Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.

(США, Північна Америка) — переможець Ліги чемпіонів КОНКАКАФ. "Окленд Сіті" (Нова Зеландія, Океанія) — переможець Ліги чемпіонів ОФК.

(Нова Зеландія, Океанія) — переможець Ліги чемпіонів ОФК. "Аль-Ахлі" (Єгипет, Африка) — зайняв місце господаря турніру, оскільки "Відад" став переможцем Ліги чемпіонів КАФ.

Розклад та результати

Плей-офф за вихід до чвертьфіналу

1 лютого. 21:00. "Аль-Ахлі" — "Окленд Сіті"

Чвертьфінали

4 лютого. 16:30. "Відад" — "Аль-Хіляль"

4 лютого. 19:30. "Сіетл Саундерс" — "Аль-Ахлі"/"Окленд Сіті"

Півфінали

7 лютого. 21:00. "Фламенго" — "Сіетл Саундерс"/"Аль-Ахлі"/"Окленд Сіті"

8 лютого. 21:00. "Відад"/"Аль-Хіляль" — "Реал"

Матч за 3 місце

11 лютого. 17:30.

Фінал

11 лютого. 21:00.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно оголосив про зміни формату проведення клубного чемпіонату світу з футболу. Вони набудуть чинності з 2025 року.