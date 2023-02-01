Клубный чемпионат мира по футболу: расписание и результаты
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Турнир проходит с 1 по 11 февраля
Марокко принимает 19-й розыгрыш клубного чемпионата мира по футболу. Семь лучших команд своих континентов по систем плей-офф разыграют трофей в феврале. На клубном чемпионате мира впервые будет использовано новое правило в футболе.
Участники
- "Реал" (Испания, Европа) — победитель Лиги чемпионов УЕФА.
- "Фламенго" (Бразилия, Южная Америка) — победитель Кубка Либертадорес.
- "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия, Азия) — из-за проблем с расписанием было подтверждено, что финал Лиги чемпионов АФК 2022, первоначально запланированный на октябрь 2022 года, не будет проведен ранее мая 2023 года. Поскольку к тому времени клубный чемпионат мира-2022 уже должен состояться, АФК подтвердила, что "Аль-Хиляль" будет ее представителем на клубном ЧМ-2022 в качестве действующего победителя Лиги чемпионов АФК 2021 года.
- "Видад" (Марокко, Африка) — победитель Лиги чемпионов КАФ.
- "Сиэтл Саундерс" (США, Северная Америка) — победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ.
- "Окленд Сити" (Новая Зеландия, Океания) — победитель Лиги чемпионов ОФК.
- "Аль-Ахли" (Египет, Африка) — занял место хозяина турнира, поскольку "Видад" стал победителем Лиги чемпионов КАФ.
Расписание и результаты
Плей-офф за выход в четвертьфинал
1 февраля. 21:00. "Аль-Ахли" — "Окленд Сити"
Четвертьфиналы
4 февраля. 16:30. "Видад" — "Аль-Хиляль"
4 февраля. 19:30. "Сиэтл Саундерс" — "Аль-Ахли"/"Окленд Сити"
Полуфиналы
7 февраля. 21:00. "Фламенго" — "Сиэтл Саундерс"/"Аль-Ахли"/"Окленд Сити"
8 февраля. 21:00. "Видад"/"Аль-Хиляль" — "Реал"
Матч за 3 место
11 февраля. 17:30.
Финал
11 февраля. 21:00.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино объявил об изменениях формата проведения клубного чемпионата мира по футболу. Они вступят в силу с 2025 года.