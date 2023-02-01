Клубный чемпионат мира по футболу: расписание и результаты

Турнир проходит с 1 по 11 февраля

Марокко принимает 19-й розыгрыш клубного чемпионата мира по футболу. Семь лучших команд своих континентов по систем плей-офф разыграют трофей в феврале. На клубном чемпионате мира впервые будет использовано новое правило в футболе.

Участники

"Реал" (Испания, Европа) — победитель Лиги чемпионов УЕФА.

— победитель Лиги чемпионов УЕФА. "Фламенго" (Бразилия, Южная Америка) — победитель Кубка Либертадорес.

(Бразилия, Южная Америка) — победитель Кубка Либертадорес. "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия, Азия) — из-за проблем с расписанием было подтверждено, что финал Лиги чемпионов АФК 2022, первоначально запланированный на октябрь 2022 года, не будет проведен ранее мая 2023 года. Поскольку к тому времени клубный чемпионат мира-2022 уже должен состояться, АФК подтвердила, что "Аль-Хиляль" будет ее представителем на клубном ЧМ-2022 в качестве действующего победителя Лиги чемпионов АФК 2021 года.

(Саудовская Аравия, Азия) — из-за проблем с расписанием было подтверждено, что финал Лиги чемпионов АФК 2022, первоначально запланированный на октябрь 2022 года, не будет проведен ранее мая 2023 года. Поскольку к тому времени клубный чемпионат мира-2022 уже должен состояться, АФК подтвердила, что "Аль-Хиляль" будет ее представителем на клубном ЧМ-2022 в качестве действующего победителя Лиги чемпионов АФК 2021 года. "Видад" (Марокко, Африка) — победитель Лиги чемпионов КАФ.

(Марокко, Африка) — победитель Лиги чемпионов КАФ. "Сиэтл Саундерс" (США, Северная Америка) — победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

(США, Северная Америка) — победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ. "Окленд Сити" (Новая Зеландия, Океания) — победитель Лиги чемпионов ОФК.

(Новая Зеландия, Океания) — победитель Лиги чемпионов ОФК. "Аль-Ахли" (Египет, Африка) — занял место хозяина турнира, поскольку "Видад" стал победителем Лиги чемпионов КАФ.

Расписание и результаты

Плей-офф за выход в четвертьфинал

1 февраля. 21:00. "Аль-Ахли" — "Окленд Сити"

Четвертьфиналы

4 февраля. 16:30. "Видад" — "Аль-Хиляль"

4 февраля. 19:30. "Сиэтл Саундерс" — "Аль-Ахли"/"Окленд Сити"

Полуфиналы

7 февраля. 21:00. "Фламенго" — "Сиэтл Саундерс"/"Аль-Ахли"/"Окленд Сити"

8 февраля. 21:00. "Видад"/"Аль-Хиляль" — "Реал"

Матч за 3 место

11 февраля. 17:30.

Финал

11 февраля. 21:00.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино объявил об изменениях формата проведения клубного чемпионата мира по футболу. Они вступят в силу с 2025 года.