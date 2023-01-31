Бекхем змусив плакати Степаненко: британець відвіз в Америку друга капітана "Шахтаря" (відео)

Центральний захисник "Шахтаря" перебрався за океан

У вівторок, 31 січня, захисник "Шахтаря" та збірної України Сергій Кривцов залишив розташування донецького клубу і вирушив у "Інтер" Маямі. Напередодні Гірники провернули цікавий трансфер.

Про це повідомляє пресслужба американського клубу у Twitter. Під час прощання з Гірниками лідер донецького клубу Тарас Степаненко розплакався, адже не зможе тепер побачитися зі своїм другом будь-коли. Додамо, що одним із власників "Інтера" Маямі є легенда футболу Девід Бекхем.

31-річний Кривцов підписав з американською командою контракт на 2 роки з можливістю пролонгації ще на один сезон. Футболіст залишив донецький клуб на правах вільного агента. Захисник збірної України виступатиме у МЛС (вища ліга у північноамериканському футболі), де новий сезон чемпіонату розпочнеться наприкінці лютого 2023 року.

У сезоні 2022/23 Кривцов провів 11 матчів на вищому рівні. На рахунку центрбеку 31 гра за національну команду України.

Степаненко не стримав емоцій, прощаючись із Кривцовим.

Раніше повідомлялося, що футболіст "Шахтаря" Тете перейшов у клуб з АПЛ. Нагадаємо, Гірники стали авторами головного зимового трансферу у світі, продавши Михайла Мудрика в "Челсі" за космічну суму. Цей перехід "зламав" ринок футболістів у Старому Світі.