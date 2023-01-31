Бекхэм заставил рыдать Степаненко: британец увез в Америку друга капитана "Шахтера" (видео)

Центральный защитник "Шахтера" перебрался за океан

Во вторник, 31 января, защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов покинул расположение донецкого клуба и отправился в "Интер" Майами. Накануне Горняки провернули интересный трансфер.

Об этом сообщает пресс-служба американского клуба в Twitter. Во время прощания с Горняками лидер донецкого клуба Тарас Степаненко разрыдался, ведь не сможет теперь увидеться со своим другом в любое время. Добавим, что одним из владельцев "Интера" Майами является легенда футбола Дэвид Бекхэм.

31-летний Кривцов подписал с американской командой контракт на 2 года с возможностью пролонгации еще на один сезон. Футболист покинул донецкий клуб на правах свободного агента. Защитник сборной Украины будет выступать в МЛС (высшая лига в североамериканском футболе), где новый сезон лиги начнется в конце февраля 2023 года.

В сезоне 2022/23 Кривцов провел 11 матчей на высшем уровне. На счету центрбека 31 игра за национальную команду Украины.

Степаненко не сдержал эмоций, прощаясь с Кривцовым.

Ранее сообщалось, что футболист "Шахтера" Тете перешел в клуб из АПЛ. Напомним, Горняки стали авторами главного зимнего трансфера в мире, продав Михаила Мудрика в "Челси" за космическую сумму. Этот переход "сломал" рынок футболистов в Старом Свете.