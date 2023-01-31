"Шахтер" подписал вундеркинда из Венесуэлы: парень стоит всего 100 тысяч евро

Кевин Келси сейчас играет за сборную на чемпионате Южной Америки

Донецкий "Шахтер" провернул два супертрансфера в январе. Сначала клуб продал Михаила Мудрика за почти 100 млн евро, а теперь купил футболиста, цена которого на Transfermarkt 100 тысяч евро.

Нападающий уругвайского клуба "Бостон Ривер" Кевин Келси официально перешел в "Шахтер". 18-летний венесуэлец подписал контракт до конца 2028 года, сообщает официальный сайт "Шахтера".

Келси – воспитанник венесуэльского клуба "Минерос", за главную команду которого выступал с 2021 года: сыграл 31 матч, забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу. В январе 2023 года присоединился к уругвайскому клубу "Бостон Ривер", однако за команду не играл.

Келси является футболистом молодежной сборной Венесуэлы (5 матчей, 2 гола), в составе которой сейчас выступает на чемпионате Южной Америки (U-20).

Ранее мы писали, что в Англии Михаил Мудрик попал в расистский скандал. Футболисту пришлось удалять видео, на котором он поет популярный хит.

Напомним, что не только "Шахтер" усиливает состав перед второй частью сезона. "Днепр-1" подписал чемпиона мира в составе сборной Бразилии.