"Шахтар" підписав вундеркінда з Венесуели: хлопець коштує лише 100 тисяч євро

Кевін Келсі зараз грає за збірну на чемпіонаті Південної Америки

Донецький "Шахтар" провернув два супертрансфери у січні. Спочатку клуб продав Михайла Мудрика за майже 100 млн євро, а тепер купив футболіста, ціна якого на Transfermarkt 100 тисяч євро.

Нападник уругвайського клубу "Бостон Рівер" Кевін Келсі офіційно перейшов до "Шахтаря". 18-річний венесуелец підписав контракт до кінця 2028 року, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Келсі — вихованець венесуельського клубу "Мінерос", за головну команду якого виступав з 2021 року: зіграв 31 матч, забив 5 м’ячів і зробив 1 гольову передачу. У січні 2023 року приєднався до уругвайського клубу "Бостон Рівер", проте за команду не грав.

Келсі є футболістом молодіжної збірної Венесуели (5 матчів, 2 голи), у складі якої зараз виступає на чемпіонаті Південної Америки (U-20).

Раніше ми писали, що в Англії Михайло Мудрик потрапив у расистський скандал. Футболісту довелося видаляти відео, на якому він співає популярний хіт.

Нагадаємо, що не лише "Шахтар" посилює склад перед другою частиною сезону. "Дніпро-1" підписав чемпіона світу у складі збірної Бразилії.