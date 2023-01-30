Обіймашки з росіянином: зірка збірної України шокував своїм вчинком

Невже Руслан Маліновський забув, хто напав на Україну

Півзахисника "Марселя" Руслана Маліновського нещодавно критикували, що має посади в соцмережах не українською мовою. Після чергового матчу чемпіонату Франції приводів для критики побільшало.

У 20-му турі французької Ліги 1 "Марсель" зустрічався з "Монако". Гра завершилася з рахунком — 1:1.

Після фінального свистка Руслан Маліновський кинувся обійматися із російським легіонером "Монако" Олександром Головіним. І це в той момент, коли російські ракети вбивають мирних мешканців та руйнують Україну.

Маліновський та Головін

На початку січня Руслан Маліновський перейшов з "Аталанти" до "Марселя".

В Україні Руслан Маліновський належав "Шахтарю", але за донецький клуб не провів жодної хвилини. Також у чемпіонаті України виступав за "Севастополь" та луганську "Зорю". Потім чотири сезони провів у бельгійському "Генку", звідки у 2019 році перейшов до італійської "Аталанти" за 13,6 млн євро. У Серії А провів 115 матчів та забив 23 голи. У січні став гравцем Марселя.

Раніше Маліновський дорікнув головному тренеру збірної України, що той не може впоратися з емоціями після невдач.