Обнимашки с россиянином: звезда сборной Украины шокировал своим поступком

Неужели Руслан Малиновский забыл, кто напал на Украину

Полузащитника "Марселя" Руслана Малиновского недавно критиковали, что у него посты в соцсетях не на украинском языке. После очередного матча чемпионата Франции поводов для критики стало еще больше.

В 20-м туре французской Лиги 1 "Марсель" встречался с "Монако". Игра завершилась со счетом — 1:1.

После финального свистка Руслан Малиновский бросился обниматься с российским легионером "Монако" Александром Головиным. И это в тот момент, когда российские ракеты убивают мирных жителей и разрушают Украину.

Малиновский и Головин

В начале января Руслан Малиновский перешел из "Аталанты" в "Марсель".

В Украине Руслан Малиновский принадлежал "Шахтеру", но за донецкий клуб не провел ни минуты. Также в чемпионате Украины выступал за "Севастополь" и луганскую "Зарю". Потом четыре сезона провел в бельгийском "Генке", откуда в 2019 году перешел в итальянскую "Аталанту" за 13,6 млн евро. В Серии А провел 115 матчей и забил 23 гола. В январе стал игроком "Марселя.

Ранее Малиновский упрекнул главного тренера сборной Украины, что тот не может совладать с эмоциями после неудач.