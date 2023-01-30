Вибачте за секундну провину: Маліновський покаявся за обійми з росіянином

Руслан пояснив, чому так вчинив після матчу з "Монако"

Півзахисник збірної України і "Марселя" Руслан Маліновський отримав порцію нищівної критики від вболівальників за обійми з російським легіонером "Монако" Олександром Головіним після матчу Ліги 1.

Спочатку від хейту в соцмережах відбивалася дружина футболіста Роксана:

"Гравець "Монако" елементарно привітався, Руслан відповів. Нічого такого я не бачу… Справжні вболівальники ніколи не так говоритимуть. Всі, хто ображатимуть Руслана, просто йдуть у чорний список. Я нікому не дозволю його дискредитувати".

Маліновський і Головін

А згодом висловився і сам Руслан Маліновський. Він зробив запис в сторіс Instagram.

"Я хочу вибачитись перед українцями за відповідь на жест гравця "Монако". Я розумію, що краще б я його обійшов стороною, але так сталося, що він підійшов до мене і привітався. Після гри всі гравці тиснуть один одному руку, і я чисто машинально це зробив.

Я розумію, як це важливо для вас у даний момент, але ті образи та хейт за секундну провину порівняно з тим, що ми робимо для України та українців з початку війни, викликають у мене неприємні почуття та сумніви у вашій щирості, коли ви пишите мені слова підтримки.

В індивідуальному спорті я навіть не вийшов би грати проти російського спортсмена, оскільки я повністю підтримую усунення росіян від міжнародних змагань. Слава Україні", — написав Маліновський в соцмережах.

Нагадаємо, що на початку січня Руслан Маліновський перейшов з "Аталанти" до "Марселя".