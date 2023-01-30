Извините за секундную вину: Малиновский раскаялся за объятия с россиянином

Руслан объяснил, почему так поступил после матча с "Монако"

Полузащитник сборной Украины и "Марселя" Руслан Малиновский получил порцию сокрушительной критики от болельщиков за объятия с российским легионером "Монако" Александром Головиным после матча Лиги 1.

Сначала от хейта в соцсетях отбивалась жена футболиста Роксана:

"Игрок "Монако" элементарно поздоровался, Руслан ответил. Ничего такого я не вижу… Настоящие болельщики никогда не будут так говорить. Все, кто будут оскорблять Руслана, просто идут в черный список. Я никому не позволю его дискредитировать".

Малиновский и Головин

А впоследствии высказался и сам Руслан Малиновский. Он сделал запись в сторис Instagram.

"Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока "Монако". Я понимаю, что лучше бы я его обошел стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки жмут друг другу руку, и я чисто машинально это сделал.

Я понимаю, как это важно для вас в данный момент, но те оскорбления и хейт за секундную вину по сравнению с тем, что мы делаем для Украины и украинцев с начала войны, вызывают у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишете мне слова поддержки.

В индивидуальном спорте я бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку я полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований. Слава Украине", — написал Малиновский в соцсетях.

Напомним, что в начале января Руслан Малиновский перешел из "Аталанты" в "Марсель".