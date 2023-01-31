Трансферна бомба в Україні: до "Дніпра-1" приїхав чемпіон світу

Український клуб взяв в оренду бразильця Жоана Пеглоу

Лідер чемпіонату України "Дніпро-1" продовжує посилювати свій склад перед стартом другої частини сезону. Нещодавно клуб підписав контракт із гравцем збірної Коста-Ріки. А тепер узяв в оренду бразильського вінгера Жоана Пеглоу.

Як повідомляє сайт "Дніпро-1", Жоан Габріел Мартінс Пеглоу народився 7 січня 2002 року в бразильському місті Порту-Алегрі. Вихованець "Інтернасьоналя", з яким уклав професійний контракт у березні 2019 року, а дебютував у 2020 році. На орендних умовах також виступав за молодіжний склад португальського "Порто" та бразильський "Атлетику Гоянієнсі".

Статистика виступів: бразильська Серія А – 23 матчі, 2 голи, 4 результативні передачі, Кубок Бразилії – 4 матчі, Кубок Лібертадорес – 2 матчі, Кубок Судамерикана – 1 матч, Друга ліга Португалії (аналог нашої Першої ліги) – 32 матчі, 3 та 2 результативні передачі.

У 2019 році у складі збірної Бразилії виграв чемпіонат світу до 17 років, забивши на ньому 3 м’ячі.

Загалом за юнацькі збірні Бразилії провів 21 матч і забив 10 м’ячів.

Пеглоу взято в оренду у "Інтернасьоналю" до кінця сезону із правом викупу.

Нагадаємо, "Дніпро-1" продовжує виступ у єврокубках. Наша команда вийшла у плей-офф Ліги конференцій. Суперником "Дніпра-1" у стиковому раунді став кіпрський клуб АЕК.

Раніше ми писали, що матч чемпіонату України між "Рухом" та "Дніпром-1" завершився масовим побоїщем. Билися навіть директори клубів.