Трансферная бомба в Украине: в "Днепр-1" приехал чемпион мира

Украинский клуб взял в аренду бразильца Жоана Пеглоу

Лидер чемпионата Украины "Днепр-1" продолжает усиливать свой состав перед стартом второй части сезона. Недавно клуб подписал контракт с игроком сборной Коста-Рики. А теперь взял в аренду бразильского вингера Жоана Пеглоу.

Как сообщает сайт "Днепр-1", Жоан Габриэл Мартинс Пеглоу родился 7 января 2002 года в бразильском городе Порту-Алегри. Воспитанник "Интернасьоналя", с которым заключил профессиональный контракт в марте 2019 года, а дебютировал в 2020 году. На арендных условиях также выступал за молодежный состав португальского "Порто" и бразильский "Атлетику Гояниенси".

Статистика выступлений: бразильская Серия А – 23 матча, 2 гола, 4 результативных передачи, Кубок Бразилии – 4 матча, Кубок Либертадорес – 2 матча, Кубок Судамерикана – 1 матч, Вторая лига Португалии (аналог нашей Первой лиги) – 32 матча, 3 и 2 результативные передачи.

В 2019 году в составе сборной Бразилии выиграл чемпионат мира до 17 лет, забив на нем 3 мяча.

В общей сложности за юношеские сборные Бразилии провел 21 матч и забил 10 мячей.

Пеглоу взят в аренду у "Интернасьоналя" до конца сезона с правом выкупа.

Напомним, "Днепр-1" продолжает выступление в еврокубках. Наша команда вышла в плей-офф Лиги конференций. Соперником "Днепра-1" в стыковом раунде стал кипрский клуб АЕК.

Ранее мы писали, что матч чемпионата Украины между "Рухом" и "Днепром-1" завершился массовым побоищем. Дрались даже директора клубов.