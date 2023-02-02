"Кому окоп, а кому Майами": украинцев возмутил трансфер футболиста сборной в США

Количество трансферов украинских футболистов в заграничные клубы значительно увеличилось во время большой войны

На днях центральный защитник сборной Украины Сергей Кривцов отправился покорять МЛС (высший дивизион первенства Северной Америки по футболу). Некоторые украинцы раскритиковали систему, которая запрещает мужчинам призывного возраста покидать страну во время действия военного положения, но при этом делает исключения для спортсменов.

Жесткая реакция фанов на переход Кривцова в "Интер" (Майами) доступна под соответствующим постом от Setanta Sports Ukraine в Facebook. Официальный транслятор чемпионата Украины по футболу опубликовал пост, в котором Кривцов заявляет, что гордится защитниками Украины.

"Я горжусь нашим мужественным украинским народом и я уверен в нашей победе", — приводит слова футболиста Setanta Sports Ukraine.

Некоторые пользователи раскритиковали футболистов, которые выехали за границу во время войны. Один из них написал: "Кому окоп, а кому Майями — Единая страна". Добавим, что Кривцов является многодетным отцом и спокойно может пересекать границу, не прибегая к льготам спортсменов.

Напомним, по информации СМИ, Виктор Цыганков сумел выехать за границу благодаря своему благотворительному фонду.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Украины Илья Забарный перешел в команду АПЛ. В чемпионате Англии также теперь выступает и вингер главной команды страны Михаил Мудрик.