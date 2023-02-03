Футболіст, який "засвітився" у скандалі із зґвалтуваннями на вечірках, зробив заяву (відео)

Гравець заперечує, що відвідував скандальні вечірки

Ексфутболіст тернопільський "Ниви" Магомед Мамешев, який отримав повістку у військкомат разом з іншими фігурантами "п’яних вечірок" у Києві, заявив, що не був учасником цієї групи, а просто став свідком обшуків у знайомого.

Відповідну заяву Магомед зробив на своїй сторінці в Instagram. Він розповів, що з організатором вечірок Андрієм він знайомий лише кілька тижнів. Того дня Андрій попросив його приїхати допомогти, адже до нього у квартиру "ломиться бородатий дядько". Як виявилось, це був оперативник. Мамешев пояснив ситуацію і навіть допоміг поліції зайти до квартири.

Магомед додав, що був змушений бути присутнім на обшуку, адже засвітився на камери. За його словами, поліція не має до нього претензій, а повістку до військкомату йому вручили за компанію. Мамешев наполягає на тому, що його фотографію обіцяли не публікувати у відкритому доступі, проте наступного дня він опинився в одному ряду із "ґвалтівниками".

"Попрошу вас розповсюдити це відео, щоб ніхто не думав зайвого на мене. Загалом, я з Андрієм (один з організаторів – прим.) знайомий десь два тижні. Він подзвонив і сказав мені, що до нього ломиться у двері бородатий дядько. Попросив допомоги, щоб я приїхав і поговорив з ним.

Я приїхав, а виявилось, що це оперативник. Він влаштовував "замануху", а Андрій не зрозумів, що це оперативник. Вони мене опитали, запитали, хто я такий. Кажу, що я просто друг Андрія.

Попросили, щоб я допоміг проникнути у квартиру. Я допоміг, зателефонував до Андрія і сказав, що тут поліція. Вони зайшли. Я потрапив на камеру, тому повинен був до кінця обшуку перебувати там. Я стояв, поговорив з усіма оперативниками. Вони зрозуміли, що я ні до чого, просто ліва людина в цій ситуації. На жодній тусовці я не був, всі пацани це підтвердили.

Я просто приїхав їм допомогти. Після обшуку прийшов військком і почав виписувати всім повістки. Каже: "Давай я тобі теж випишу, ти все одно учасник процесу". Відповідаю: "Добре, виписуйте". Сказали, що після видачі повістки треба сфотографувати: "Без проблем, фотографуйте".

Я попросив, щоб він нікуди не виставляв, бо я не учасник ситуації. Оперативники все підтвердили, а наступного дня моя фотографія серед "ґвалтівників", — прокоментував ситуацію Мамешев.

Нагадаємо, у середу, 1 лютого, за місцем проживання учасників скандальних відео та фото прийшла поліція. Були встановлені особисті дані всіх причетних, проти двох фігурантів завели кримінальне провадження. Однак, це не налякало головного "героя" скандальних тусовок.

Деяких учасників вечірок "нагородили" повістками. У мережі розкритикували роздачу повісток у якості покарання, адже в лавах ЗСУ не повинно бути злочинців.