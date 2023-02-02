У скандалі із зґвалтуваннями на вечірках "засвітився" футболіст

Гравця впізнали після публікації його фото із повісткою в руках

У справі зі скандальними вечірками хлопців із Івано-Франківська у Києві з'явився футбольний слід.

Одним з учасників гучної справи є колишній форвард тернопільської "Ниви" Магомед Мемешев. Про це повідомляє fanday. Футболіста упізнали після публікації фото "героїв" із повістками в руках.

Магомед Мемешев з повісткою

Одним із шести хлопців, яким видали повістки у військкомат у якості покарання, виявився екснападник "Ниви" Мемешев. Магомед — маловідомий футболіст, найяскравішою плямою у кар’єрі якого є гра за першолігову "Ниву". До речі, він не зумів закріпитися в основному складі цієї команди, зігравши за клуб лише 5 хвилин. В інших матчах він залишався на заміні або не потрапляв у заявку.

У "Ниві" відреагували на ситуацію.

"М-да, краще б він футболом займався. Мемешев прийшов у Ниву молодим, без досвіду. Нам його порекомендували з Києва. Його батько привіз на перегляд, і ми вирішили дати йому шанс. До цього Магомед грав лише у школі київського Локомотива.

Пробув він у нас недовго, виходив кілька разів на заміну, але програв конкуренцію решті футболістів. Він не тягнув Першу лігу, тому ми вирішили відпустити його, щоб він спробував себе, можливо, у нижчому дивізіоні. Наприкінці 2021 року ми з ним розірвали контракт, без жодних проблем, попрощалися і більше не спілкувалися. Навіть не знаю, де він зараз.

Нічого про нього, як про людину, сказати не можу. У колективі він поводився нормально, нічим не виділявся, але був хлопцем з характером, тому що східних кровей", — заявив директор "Ниви" Андрій Тихий.

Нагадаємо, 1 лютого за місцем проживання фігурантів скандальних відео та фото прийшла поліція. Було встановлено особисті дані всіх причетних і вже проти них завели кримінальне провадження. Однак, це не налякало головного "героя" гулянь. Деяких учасників вечірок "нагородили" повістками. До речі, у мережі розкритикували роздачу повісток у якості покарання, адже в лавах захисників України не повинно бути злочинців та ґвалтівників.