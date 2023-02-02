Скандал із зґвалтуваннями на вечірках у Києві: з’явилися фото "героїв" із повістками

У мережі з’явилися фото блогерів, які влаштовували "п’яні вечірки" із приниженням дівчат, із врученими повістками. Учора, 1 лютого, за їхнім місцем проживання прийшла поліція, яка і вручила їм повістки до військкомату.

Фото скандально відомих наразі блогерів поділилися у Telegram-каналі "Реальний Київ". Проте українці обурені тим, що за аморальну поведінку хлопців відправлять захищати Україну.

Двоє організаторів вечірок уже затримані та перебувають у СІЗО. Як повідомлялося раніше, їм загрожує до 7 років позбавлення волі, згідно із ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України (виготовлення та збут порнографічного контенту). Ще п'ятьом хлопцям і їх адвокату (тому самому дорослому чоловіку на фото) вручили повістки у військкомат, щоб потім відправити служити до армії. Це обурило громадськість — українці обурені тим, що для аморальних зловмисників найгірше покарання захищати Україну.

Український блогер, службовець ЗСУ та співзасновник партії "Демсокира" Юрій Гудименко заявив, що такі сапери чи мінометники на фронті не потрібні. Він запропонував МВС взяти зловмисників до себе на роботу.

"А давайте шановне МВС буде вручати повістки не у військкомат, а до себе? Ось як вчора, з тими малолітніми чортами. Приходите так, сурово стукаєте у двері і повідомляєте підозрюваному, що тепер він слідчий РВ УМВС. Або що він тепер водій у вашому райвідділку. Або що він тепер відповідає за вашу зброю. Як ідея, шановна поліціє? Норм?

Тому що якщо вам не потрібен такий слідчий, то на біса мені такий сапер? Або мінометник? Або хто завгодно? Збройні Сили – це не тільки не покарання, це ще й не смітник, куди можна скидати підозрюваних замість того, щоб нормально зробити роботу і провести слідство", — написав він у своєму Фейсбук.

Народна депутатка України Ірина Геращенко нагадала, що ЗСУ формуються не так, як ПВК "Вагнер" — до лав захисників України не повинні висилати злочинців та ґвалтівників. Вона вважає, що за приниження дівчат та накачування їх алкоголем з наркотиками хлопці повинні опинитися за гратами, адже скоїли злочин.

"Покидьки, які ґвалтували і принижували дівчат, до того накачуючи їх алкоголем та транквілізаторами, мають бути у в’язниці, а не ЗСУ. Інформація, що 6 придуркам вручили повістки, викликала шок, не менший, ніж їх дії. Це "Вагнер" вербує в приватну кримінальну армію ґвалтівників і вбивць. ЗСУ формується за іншим принципом, там не місце злочинцям. Силовим структурам варто відмовитися від практики трактувати повістку як спосіб покарання. Бо це працює гірше ніж будь яка російська ІПСО", — написала нардеп.

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