Скандал з елітним особняком "слуги народу" у Києві: антикорупціонери знайшли ще цікаве про нардепа

Ні у депутата, ні у співмешканки коштів на таку елітну нерухомість не знайшлося

Після того, як у одного з високопоставлених нардепів з партії "Слуга народу" Павла Халимона знайшли дорогий особняк у центрі Києва, його спосіб життя перевірили компетентні органи. У ньому Нацагенство з питань запобігання корупції виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення.

Йдеться про незаконне збагачення на 10 млн грн. Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на відповідь НАЗК. За виявленими даними, Халімон жив разом із дівчиною, яка купила нерухомість. У них є спільний син. Офіційні доходи співмешканки без урахування податків за останні 24 роки склали трохи більш як 2 млн грн, тоді як вартість лише одного особняка оцінюється в 10,3 млн грн, згідно з договором купівлі-продажу. За рік до цього вона також купила 68 ділянок землі загальною сумою на 1,8 млн грн.

У Халімона в період купівлі особняка відзначені офіційні доходи в 1,5 млн грн, у нього є кошти в гривнях, доларах та біткойнах на рахунках. При цьому він також позичив понад 6 млн грн і купив мотоцикл BMW. Залишок коштів склав трохи більш як понад 220 тисяч грн.

Все це свідчить про те, що законної можливості купити такий особняк у пари не було. Матеріали відправили 1 лютого до Офісу генпрокурора для рішення чи вносити справу до ЄРДР за ознаками статті кримінального кодексу про незаконне збагачення та початок досудового розслідування. Відповідальність за статтею — обмеження волі на строк від 5 до 10 років із трирічним обмеженням на певні посади та діяльність. Однак повну перевірку декларації 2020 провести немає можливості, адже така звітність не перевіряється через воєнний стан. Нагадаємо, що САП також звернулася до Генпрокуратури з проханням порушити кримінальну справу.

Раніше "Телеграф" розповідав, які пости втратив Халімон після оприлюднення інформації про його проживання в особняку на Печерську. Він перестав бути керівником Чернігівської обласної організації партії та знятий з посади заступника голови фракції в парламенті.

А тим часом ВАКС "пробачив" "слугу" Володимира Гевка, який підозрювався у недекларуванні майна на 3,7 млн гривень. Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання адвоката народного обранця та у зв‘язку з дійовим каяттям звільнив його від кримінальної відповідальності. Кримінальне провадження проти Гевка також було закрите.