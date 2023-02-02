Скандал с элитным особняком "слуги народа" в Киеве: антикоррупционеры нашли еще интересное о нардепе

Ни у депутата, ни у сожительницы средств на такую элитную недвижимость не нашлось

После того как у одного из высокопоставленных нардепов из партии "Слуга народа" Павла Халимона нашли дорогой особняк в центре Киева, его образ жизни проверили компетентные органы. В нем Нацагенство по вопросам предотвращения коррупции нашло признаки коррупционного криминального правонарушения.

Речь может идти про незаконное обогащение на 10 млн грн. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на ответ НАПК. По обнаруженным данным, Халимон жил вместе с девушкой, купившей недвижимость. У них есть совместный сын. Официальные доходы сожительницы без учета налогов за последние 24 года составили чуть более 2 млн грн, тогда как стоимость только одного особняка оценивается в 10,3 млн грн, согласного договору купли-продажи. За год до этого она также купила 68 участков земли, общей суммой на 1,8 млн грн.

У Халимона в период купли особняка отмечены официальные доходы в 1,5 млн грн, у него есть средства в гривнах, долларах и биткойнах на счетах. При этом он также дал в долг более 6 млн грн и купил мотоцикл BMW. Остаток средств составил чуть более 220 тысяч грн.

Все это свидетельствует о том, что законной возможности купить такой особняк у пары не было. Материалы отправили 1 февраля в Офис генпрокурора для решения вносить ли дело в ЕРДР по признакам статьи криминального кодекса о незаконном обогащении и начала досудебного расследование. Ответственность по статье — ограничение свободы на срок от 5 до 10 лет с трехлетним ограничением на определенные должности и деятельность. Однако полную проверку декларации 2020 год провести нет возможности, ведь такая отчетность не проверяется из-за военного положения. Напомним, что САП также обратилась в Генпрокуратуру с просьбой открыть уголовное дело.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каких постов лишился Халимон после обнародования информации о его проживании в особняке на Печерске. Он перестал быть руководителем Черниговской областной организации партии и снят с должности замглавы фракции в парламенте.

А тем временем ВАКС "простил" "слугу" Владимира Гевко, подозреваемого в недекларировании имущества на 3,7 млн гривен. Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство адвоката народного избранника и в связи с деятельным раскаянием освободила его от уголовной ответственности. Уголовное производство против Гевко также было закрыто.