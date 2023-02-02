Скандал зі зґвалтуваннями на вечірках у Києві: стало відомо, що загрожує хлопцям

Двоє головних фігурантів справи зараз перебувають у СІЗО

До семи років ув'язнення – таке майбутнє може світити молодим блогерам із Києва, які влаштовували "п'яні вечірки", накачуючи дівчат наркотиками і знімаючи порнографічні відео. Підозру вручено двом юнакам, клопотання про обрання запобіжного заходу вже відправлено до суду.

Деталі про слідство повідомили у Офісі генерального прокурора. Також на ситуацію відреагував і очільник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов в офіційному Telegram-каналі. Головний поліцейський Київщини зазначив, що підозру горе-блогерам вручено, згідно ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України.

Хлопців підозрюють у організації спеціальних принизливих вечірок, метою яких було отримання контенту сексуально-насильницького характеру за участі жінок.

"Вони орендували квартиру у столиці. Туди запрошували дівчат, розпивали з ними спиртні напої, доводячи їх до безсвідомого стану. Користуючись безпорадним станом жінок, вони здійснювали вульгарні дії, а також імітацію статевих актів, при цьому знімали все це на власні мобільні телефони", — повідомляють представники Офісу генпрокурора, звітуючи про попередньо проведені слідчі дії.

Проведення слідчих дій

Знайдені під час обшуку предмети

Слід зазначити, що правоохоронці здійснювали обшуки не тільки у квартирі фігурантів справи у Києві, а й за місцем їхньої прописки на Івано-Франківщині. Наразі обоє організаторів цієї схеми затримані і знаходяться в СІЗО.

Гроші, таблетки і багато чого іншого було знайдено в квартирах блогерів

Під час слідчих дій

За виготовлення, збут і розповсюдження порнографічного контенту їм може світити від трьох до семи років за ґратами. У блогерів вилучено мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та інше майно, що може підтверджувати їхню причетність до скоєння злочину. Крім цього під час досудового розслідування київські поліцейські перевіряють хлопців на ймовірну причетність до шахрайства під час зборів на потреби української армії.

Слід зазначити, що загалом поліція досить швидко відреагувала на резонансну інформацію щодо знущання з дівчат, яких накачували наркотиками, а потім їх оголених знімали на відео. Ймовірних винуватців знайшли всього за кілька діб після суспільного резонансу.