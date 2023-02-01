Поліція не налякала: герой скандалу із зґвалтуваннями на вечірках зробив заяву

На думку Андрія, нічого протизаконного він не робив

Організаторів "п’яних вечірок", до яких 1 лютого навідалися правоохоронці, судячи з усього, це не сильно налякало, а навіть навпаки, в ситуації, що склалася, вони помітили для себе плюси. Мовляв розголос на всю країну допоміг їм стати популярнішими, чого вони і прагнули.

Так, організатор вечірок на ім’я Андрій під час прямої трансляції заявив, що про нього тепер говорить вся Україна, і це, наголошує він, дуже добре.

"Люди витрачають до***я (багато — Ред.) бабла на такі "реклами". Роками до цього йдуть, а мені 19 років, я в Києві і про мене зараз усі говорять", — каже Андрій.

На його думку, нічого протизаконного він не робив, а дівчата не мають до нього жодних претензій. Також він висловив упевненість у тому, що йому за це нічого не буде.

В відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, що скандал із київськими вечірками розгорівся днями після розголосу в мережі. Стверджується, що група молодих хлопців, які називають себе "криптани з Франіка", влаштовує вечірки, де нібито накачують дівчат алкоголем і транквілізатором "Ксанакс", а потім "показують світові повія". Кадри насильства молоді люди поширюють у соціальних мережах та закритих каналах Telegram.

Після цього молодими людьми зацікавилися поліцейські, котрі провели у них обшуки. На даний момент поліцейськими були встановлені фігуранти та місця їхнього перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та іншому регіоні держави, кажуть у прес-службі поліції Києва.

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