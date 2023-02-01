Полиция не напугала: герой скандала с изнасилованиями на вечеринках сделал заявление

По мнению Андрея, ничего противозаконного он не совершал

Организаторов "пьяных вечеринок", к которым 1 февраля наведались правоохранители, судя по всему, это не сильно напугало, а даже наоборот, в сложившейся ситуации они подметили для себя плюсы. Дескать огласка на всю страну помогла им стать популярнее, к чему они и стремились.

Так, организатор вечеринок по имени Андрей во время прямой трансляции заявил, что про него теперь говорит вся Украина и это, подчеркивает он, — очень хорошо.

"Люди тратят до***я (много — Ред.) бабла на такие "рекламы". Годами к этому идут, а мне 19 лет, я в Киеве и обо мне сейчас все говорят", — говорит Андрей.

По его мнению ничего противозаконного он не совершал, а девушки не имеют к нему никаких претензий. Также он выразил уверенность в том, что ему за это ничего не будет.

В видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, что скандал с киевскими вечеринками разгорелся на днях после огласки в сети. Утверждается, что группа молодых ребят, называющих себя "криптаны из Франика" устраивает вечеринки, где якобы накачивают девушек алкоголем и транквилизатором "Ксанакс", а затем "показывают миру шлюх". Кадры насилия молодые люди распространяют в социальных сетях и закрытых каналах Telegram.

После этого молодыми людьми заинтересовались полицейские, которые провели у них обыски. На данный момент полицейскими были установлены фигуранты и места их пребывания. В рамках начатого уголовного производства проводятся необходимые следственные и розыскные мероприятия в столице и другом регионе государства, говорят в пресс-службе полиции Киева.

Напомним, ранее мы писали о том, что секс-скандале легенды сборной Бразилии. Дани Алвес арестован в Барселоне.

Также мы сообщали о том, что жене оккупанта, которая призывала насиловать украинок, прилетел "сюрприз" от СБУ.