Поддержал оккупацию Крыма, а сейчас на топ-должности в Украине? Вокруг Минобороны новый скандал

Лиев и сам говорил, что работает в Минобороны

В Украине после истории госзакупками Минобороны разгорается новый скандал. Главу ведомства Резникова призывают уволить из-за кадрового решения, которое он якобы совершил летом 2022 года.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Александр Лиев, который, по его словам, еще летом был назначен и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины, поддерживал незаконный "референдум" в Крыму и его оккупацию.

"Блокировал доступ ВСУ к нашим маякам, призвал "услышать Крым", поддерживал "референдум", а затем и оккупацию полуострова. Все это о человеке, которого Резников с лета назначил подписывать Вооруженные контакты Минобороны. Как вам это?", — вопрошает Шабунин.

К слову, Сам Лиев в июне 2022 года действительно подтвердил, что работает в Минобороны и опроверг слухи, что якобы претендует на должность начальника Черновицкой ОВА вместо Сергея Осачука.

Фотографии, с тегами "Министерство обороны Украины", Лиев публикует с начала российского вторжения.

"Занимаюсь вооружением в ВСУ. Работаю в Минобороны", — говорит в видео Лиев.

По словам Шабунина, От Лиева зависит, у кого, за сколько и какое оружие и военную технику покупает Украина. Также у него есть вся информация об иностранных комплектующих, график проплат по контрактам, местоположения производств в Украине и сроки поставок.

"Департамент Лиева осуществляет многомиллиардные контракты, несмотря на сказки Резников, что оружие закупает новое агентство по оборонным закупкам по стандартам НАТО. Кроме того, Лиев от имени Минобороны сотрудничает с международными партнерами по оснащению ВСУ современным оружием", — пишет Шабунин.

Шабунин напомнил, что Лиев занимал пост министра курортов и туризма в Крыму в период президентства Виктора Януковича. Во время оккупации Крыма Россией, 5 марта 2014 года, Александр Лиев в комментарии изданию "Hromadske" призывал Киев "услышать Крым" и "легализовать "референдум" за его статус.

"Выбор между западом и востоком – конечно, мы ментально русские", – цитирует Лиева Шабунин. Он отмечает, что Лиев в то время свободно ходил в помещение правительства Крыма, которое тогда контролировалось российскими военными.

Также Шабунин отметил, что в 2013 году Лиев был награжден орденом святой Анны Третьей Степени от Главы Российского Императорского Дома Государины Великой Княгини Марии Владимировны.

"Служу Отечеству!", — тогда написал в соцсетях министр АР Крым Лиев.

Также Шабунин утверждает, что в январе 2006 года Лиев координировал выставление пикетов и блокпостов у маяков, которые по распределению Черноморского флота СССР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом рф. Пророссийские активисты противодействовали украинским военным морякам, пытавшимся войти на территорию маяков в Большой Ялте, Феодосии и близ Геническа.

Исходя из всего вышеперечисленного Шабунин задается вопросом о том, знал ли Резников всю биографию Лиева перед тем, как якобы назначить его главным по закупкам оружия, и тут же сам себе отвечает: "не мог не знать – эта информация элементарно гуглится".

"Вывод из этой истории должен быть исключительно кадровым. И касаться этот вывод должен министра непосредственно", — считает Шабунин.

Напомним, ранее мы писали обо всем, что известно о скандале с Минобороны.

Также мы сообщали о том, какие выводы сделал Комитет Верховной Рады по скандалу с Минобороны.