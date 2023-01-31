Підтримав окупацію Криму, а зараз на топ-посаді в Україні? Навколо Міноборони новий скандал

Лієв і сам казав, що працює у Міноборони

В Україні після історії держзакупівель Міноборони спалахує новий скандал. Главу відомства Резнікова закликають звільнити через кадрове рішення, яке він нібито здійснив улітку 2022 року.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Олександр Лієв, якого, за його словами, ще влітку було призначено в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України, підтримував незаконний "референдум" у Криму та його окупацію.

"Блокував доступ ЗСУ до наших маяків, закликав "почути Крим", підтримував "референдум", а потім і окупацію півострова. Все це про людину, яку Резніков з літа призначив підписувати Збройні контакти Міноборони. Як вам це?", — Запитує Шабунін.

До речі, Сам Лієв у червні 2022 року справді підтвердив, що працює у Міноборони та спростував чутки, що нібито претендує на посаду начальника Чернівецької ОВ замість Сергія Осачука.

Фотографії з тегами "Міністерство оборони України" Лієв публікує з початку російського вторгнення.

"Займаюся озброєнням до ЗСУ. Працюю в Міноборони", — каже у відео Лієв.

За словами Шабуніна, від Лієва залежить, у кого, за скільки і яку зброю та військову техніку купує Україна. Також у нього є вся інформація про іноземних комплектуючих, графік проплат за контрактами, розташування виробництв в Україні та строки постачання.

"Департамент Лієва здійснює багатомільярдні контракти, незважаючи на казки Резнікова, що зброя закуповує нове агентство з оборонних закупівель за стандартами НАТО. Крім того, Лієв від імені Міноборони співпрацює з міжнародними партнерами з оснащення ЗСУ сучасною зброєю", — пише Шабунін.

Шабунін нагадав, що Лієв обіймав посаду міністра курортів та туризму у Криму в період президентства Віктора Януковича. Під час окупації Криму росією, 5 березня 2014 року, Олександр Лієв у коментарі виданню "Hromadske" закликав Київ "почути Крим" та "легалізувати "референдум" за його статус.

"Вибір між заходом та сходом – звичайно, ми ментально росіяни", – цитує Лієва Шабунін. Він зазначає, що Лієв на той час вільно ходив до приміщення уряду Криму, який тоді контролювався російськими військовими.

Також Шабунін зазначив, що у 2013 році Лієва було нагороджено орденом святої Анни Третього Ступеня від Глави Російського Імператорського Будинку Государини Великої Княгині Марії Володимирівни.

"Служу Батьківщині!", — тоді написав у соцмережах міністр АР Крим Лієв.

Також Шабунін стверджує, що у січні 2006 року Лієв координував виставлення пікетів та блокпостів у маяків, які за розподілом Чорноморського флоту СРСР мали відійти Україні, але незаконно утримувалися флотом росії. Проросійські активісти протидіяли українським військовим морякам, які намагалися увійти на територію маяків у Великій Ялті, Феодосії та поблизу Генічеська.

Виходячи з усього вищепереліченого, Шабунін задається питанням про те, чи знав Резніков всю біографію Лієва перед тим, як нібито призначити його головним із закупівлі зброї, і тут же сам собі відповідає: "не міг не знати – ця інформація елементарно гуглиться".

"Висновок з цієї історії має бути виключно кадровим. І стосуватися цього висновку має міністра безпосередньо", — вважає Шабунін.

Нагадаємо, раніше ми писали про все, що відомо про скандал із Міноборони.

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