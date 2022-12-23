Призывала насиловать украинок: жене оккупанта прилетел "сюрприз" от СБУ

Жене российского оккупанта сообщено о подозрении

Россиянку, которая призывала своего мужа насиловать украинских женщин, объявили в государственный и международный розыск.

После начала полномасштабного российского вторжения сотрудникам Службы безопасности удалось перехватить телефонный разговор военного рф со своей женой. В нём женщина призвала оккупанта совершать сексуальное насилие над женщинами на временно оккупированных территориях Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

На основании собранной доказательной базы следователи Службы безопасности Украины сообщили жене российского военного, воюющего на территории Украины, о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Фото - СБУ

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Фигурантка объявлена в государственный и международный розыск. Ей грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 12 лет.

Отметим, что в телефонном разговоре россиянка сказала мужу следующее: "Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничем не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там". После того как запись попала в сеть, журналистам удалось быстро выяснить, кем является та самая девушка, призывающая мужа к насилию над женщинами, где она проживает и как выглядит.

Напомним, ранее мы сообщали, что после освобождения Херсона правоохранители обнаружили в городе как минимум три пыточные. "Телеграфу" удалось пообщаться с одним из активистов, которого содержали в этом изоляторе.