Жена оккупанта призвала мужа насиловать украинок: "Главное — предохраняйся там" (перехват)

Любые дополнительные комментарии очевидно здесь лишние

российские захватчики, которые на протяжении 48 дней систематически совершают бесчеловечные преступления во время войны в Украине, получают разрешение насиловать украинских женщин от собственных жен.

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Об этом говорится еще в одном перехвате телефонного разговора оккупанта с женой, которое во вторник, 12 апреля, обнародовал пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничем не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там", – заявила россиянка своему мужу-захватчику.

В ведомстве отмечают, что этот телефонный разговор в полной мере демонстрирует моральные ценности не только российских солдат, воюющих на украинских землях, но и около 80% всего российского населения, которое сейчас выражается в поддержку войны в Украине.

Перехват от СБУ

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время общения с иностранными журналистами уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова рассказала о бесчеловечных поступках россиян, воевавших на Киевщине. В частности, в Буче российские нацисты удерживали в подвале около 25 девушек в возрасте от 14 до 24 лет и систематически их насиловали. Девять из них теперь беременны.