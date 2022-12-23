Закликала ґвалтувати українок: дружині окупанта прилетів "сюрприз" від СБУ

Дружині російського окупанта повідомлено про підозру

Росіянку, яка закликала свого чоловіка ґвалтувати українських жінок, оголосили у державний та міжнародний розшук.

Після початку повномасштабного російського вторгнення співробітникам Служби безпеки вдалося перехопити телефонну розмову військової рф зі своєю дружиною. У ньому жінка закликала окупанта чинити сексуальне насильство над жінками на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Про це повідомила пресслужба СБУ.

На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки України повідомили дружині російського військового про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Фото — СБУ

Наразі обвинувальний акт направлено до суду. Фігурантку оголошено в державний та міжнародний розшук. Їй загрожує покарання у вигляді ув’язнення терміном до 12 років.

Зазначимо, що у телефонній розмові росіянка сказала чоловікові наступне: ""Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там". Після того, як запис потрапив у мережу, журналістам вдалося швидко з’ясувати, ким є та сама дівчина, яка закликає чоловіка до насильства над жінками, де вона проживає і як виглядає.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що після звільнення Херсона правоохоронці виявили у місті як мінімум три тортури. "Телеграфу" вдалося поспілкуватися з одним з активістів, якого утримували в цьому ізоляторі.